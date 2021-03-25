Российским туристам стали доступны Сейшелы

Для россиян расширился список стран, куда можно полететь отдыхать во время пандемии коронавируса. Границы Сейшельских островов открыты для иностранных туристов с 25 марта.

Для въезда в страну нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов после прибытия. По приезде нужно ходить в масках и соблюдать и социальную дистанцию. Об этом сообщило Seychelles News Agency со ссылкой на министра иностранных дел и туризма республики Сильвестра Радегонде.

В стране отменили карантин, поэтому приезжие могут сразу после самолета заселяться в гостиницу. На Сейшелах работает 535 отелей, которые получили сертификат для приема клиентов в период пандемии, сообщила главный секретарь по туризму Анн Лафортюн. Туристам можно жить только в них.

Власти Сейшельских островов планируют возобновить полеты «Аэрофлота» для привлечения российских туристов.

Сейшелы будут открыты для всех стран, кроме Южной Африки, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

Власти Бали тоже задумались о возобновлении туризма. Иностранцы должны будут соблюдать строгие санитарные протоколы.