Российским туристам рекомендовали запастись наличными при поездках за рубеж

Россиянам необходимо брать с собой наличные деньги в валюте при поездках в другие страны. Рассчитывать только на банковскую карту уже нельзя, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры советуют туристам, которые в ближайшие дни собираются путешествовать за границу, иметь определенный запас наличных. Как показывают последние события, такая предусмотрительность в случае форс-мажора поможет заплатить за билет, ночевку в отеле или визит к врачу», — пояснили на сайте АТОР.

Путешественников призвали не рассчитывать в поездках только на банковскую карту. Введенные против России санкции привели к тому, что некоторые россияне теперь не могут оплатить банковской картой товары и услуги за рубежом.

«Как считает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, с высокой вероятностью можно говорить о том, что прежнему удобству зарубежных путешествий россиян, привыкших рассчитывать на отдыхе только и исключительно на банковские карты, пришел конец», — сообщили в АТОР.

Туристам напомнили, что беспошлинно за границу можно вывозить сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов. Если денег больше, то их потребуется задекларировать.