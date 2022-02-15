Российским туристам рекомендовали не ездить в Таиланд из-за проблем с ПЦР-тестами

Таиланд может потерять последних туристов из России. Ездить в эту страну не рекомендуют и турагенты, поскольку в Таиланде более чем в других странах высок риск получить положительный ПЦР-тест.

Об этом рассказал «Коммерсанту» представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Агенты предупреждают туристов о дополнительных требованиях властей Таиланда, подтвердила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. По ее словам, в первую очередь путешественникам предлагается рассмотреть поездки в такие страны, как Турция, Египет, ОАЭ, Доминиканская Республика, Куба.

Туристы могут свободно перемещаться по Таиланду только после отрицательных тестов, которые были сданы в стране. В случае положительного результата, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), если путешественнику не нужна госпитализация, карантин он будет проходить в гостинице за свой счет.

Как отметили в АТОР, расходы на карантинный отель могут обойтись туристу в 200 тысяч рублей. При этом путешественники, получившие положительный ПЦР-тест, могут пройти повторное исследование. Но за него также придется заплатить.

В Ростуризме разработали законопроект, не нашедший у участников рынка отклика. Из-за нового механизма финансовых гарантий нагрузка на туроператоров может вырасти, а цены туров по России — подняться на 20%.