Российским туристам рассказали о необычных местах отдыха под Екатеринбургом

В черте Екатеринбурга, а также недалеко от города находится множество мест для отдыха, которые будут интересны туристам, ранее не бывавшим в этом городе и в его окрестностях. Подробнее об этом рассказал «ФедералПресс».

Так, в Уктус туристам предлагается посещение термы «Баден-Баден». За 700 рублей в час можно отдохнуть в большом и открытом бассейне и сауне. На территории также имеется кафе.

Любителей экстремальных видов спорта порадует прыжок с парашютом, который можно сделать на аэродроме «Логиново» в Белоярском районе. Цена за индивидуальный прыжок — 4,5 тысячи рублей, с инструктором — девять тысяч рублей.

В конноспортивном клубе «Белая лошадь» можно совершить конные прогулки, забронировать номер в отеле, посетить спа-салон и ресторан. Стоимость конной прогулки начинается от двух тысяч рублей с человека.

Тем, кто предпочитает отдыхать на природе, отлично подойдет Азов-гора недалеко от города Полевской. Здесь часто проводятся туристические слеты и фестивали. На горе имеются скальные основания высотой 25 метров, на которых можно увидеть скалолазов.

Еще одно не менее интересное место — это скалы Семь братьев, которые стоят на горе Семибратской. Забраться на них можно только со специальным оборудованием, поэтому они считаются довольно опасным местом.