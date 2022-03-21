Российским туристам предложили места отдыха вдали от цивилизации

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, куда можно отправиться туристам из России на отдых и сполна насладиться природой вдали от людей. Об этом сообщил Ura.ru.

По ее словам, отличным вариантом станут Камчатка, Байкал, Алтай и Сахалин.

«В России есть такие уголки, которые еще не развиты, нет инфраструктуры, туда еще не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать. Люди там и в палатках живут, дикая природа. Это Сахалин. Это Алтай, где можно найти место, где в округе на сотни километров никого нет. Байкал, которым еще заниматься и заниматься. Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лед необыкновенный в феврале, кто-то летом, рыбу ловить», — сказала Осипова.

Директор Альянса отметила, что в ближайшем будущем все эти места будут развиваться. Сейчас силы задействованы на благоустройство Дальнего Востока и Арктики. Вышеперечисленные направления относятся к индивидуальному туризму, и путешественники часто сами могут составить для себя маршруты.