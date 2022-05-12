Российским туристам посоветовали присмотреться к речным и морским круизам из Петербурга

Директор судоходной компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов заявил о том, что минимальные цены на речные круизы в 2022 году со стартом из Петербурга начинаются от 20 тысяч рублей на человека. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на АТОР.

В стоимость тура на теплоходах 3* включены питание, анимация и экскурсии. Цена за круиз на теплоходах 4* начинается от 30 тысяч рублей с человека, а на теплоходах 5* — от 45 тысяч рублей.

Петербуржцам доступны круизы по нескольким направлениям. Одним из таковых является путешествие до Астрахани через степи Волгоградской и Саратовской областей, пустыни в Астраханском крае, Жигулевские горы.

Также есть возможность отправиться в круиз по Золотому кольцу России. Еще один вариант — посещение Соловецких островов и Карелии.

Туристам предлагают как трехдневные круизы, так и двухнедельные.