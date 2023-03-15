Важное 15 марта 2023, 16:29 Российским туристам облегчили отдых на Мальдивах АТОР: на Мальдивах туристы могут использовать при расчетах QR-код

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Туристы, отдыхающие в отелях на Мальдивах, теперь могут обойтись без наличных денег и банковских карт. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Туристы, которые заселятся на Мальдивах в отели, получили возможность расплачиваться за проживание и услуги через QR-код. Нововведение действует на всей территории островов.

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Идея такого вида расчетов принадлежит онлайн-сервису «Слетать.ру». Процесс оплаты прост: нужно отсканировать код, ввести свои данные, место заселения и сумму пополнения, которая указывается в долларах. Для удобства туристов система автоматически покажет перевод в рублях.

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«Заплатить за проживание или другие услуги можно по курсу туроператора. Листовки с подробной информацией можно найти на ресепшен или у менеджера», — рассказали в «Слетать.ру».

Расчеты можно провести с 9:00 до 18:00 по местному времени. Деньги отель получит приблизительно в течение 30 минут.

Новая схема оплаты облегчит жизнь отдыхающим — держателям карт «Мир» и заблокированных вне России Visa и Mastercard.

В перспективе авторы схемы собираются внедрить ее и при расчетах за проживание в гестхаусах.