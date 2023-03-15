15 марта 2023, 16:29
Российским туристам облегчили отдых на Мальдивах
АТОР: на Мальдивах туристы могут использовать при расчетах QR-код
Туристы, отдыхающие в отелях на Мальдивах, теперь могут обойтись без наличных денег и банковских карт. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
Туристы, которые заселятся на Мальдивах в отели, получили возможность расплачиваться за проживание и услуги через QR-код. Нововведение действует на всей территории островов.
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Идея такого вида расчетов принадлежит онлайн-сервису «Слетать.ру». Процесс оплаты прост: нужно отсканировать код, ввести свои данные, место заселения и сумму пополнения, которая указывается в долларах. Для удобства туристов система автоматически покажет перевод в рублях.
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«Заплатить за проживание или другие услуги можно по курсу туроператора. Листовки с подробной информацией можно найти на ресепшен или у менеджера», — рассказали в «Слетать.ру».
Расчеты можно провести с 9:00 до 18:00 по местному времени. Деньги отель получит приблизительно в течение 30 минут.
Новая схема оплаты облегчит жизнь отдыхающим — держателям карт «Мир» и заблокированных вне России Visa и Mastercard.
В перспективе авторы схемы собираются внедрить ее и при расчетах за проживание в гестхаусах.
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