  • Российским студентам упростят получение виз в Японию

    05 сентября 2019, 13:15

    Александра Ломейко

    Японские визы для отдельных категорий россиян начнут оформлять по упрощенной процедуре. Послабление коснется студентов вузов и сотрудников организаций, участвующих в плане двустороннего сотрудничества.
    Российским студентам упростят получение виз в Японию

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого процитировало РИА «Новости», на пленарном заседании Восточного экономического форума отметил возросшее число японских туристов, которые едут во Владивосток. По этой причине между Токио и российским городом будет запущено прямое авиасообщение, осуществляемое двумя крупнейшими японскими авиакомпаниями.

    «Все, кто работает в российских компаниях, научных учреждениях, которые имеют какое-либо отношение к плану сотрудничества из восьми пунктов между нашими странами, они смогут получать с этого месяца многократные визы со сроком до пяти лет», — подчеркнул Синдзо Абэ.

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    Он добавил, что японская сторона намерена упростить получение виз для студентов высших учебных заведений РФ, «чтобы их приезжало больше в Японию».

    Ранее японский премьер рассказал, что опыт страны по борьбе с мусорной катастрофой будет применен на территории России. В Подмосковье предприятие из группы компаний Hitachi Zosen намерено построить мусоросжигательный завод.