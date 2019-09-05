Российским студентам упростят получение виз в Японию

Японские визы для отдельных категорий россиян начнут оформлять по упрощенной процедуре. Послабление коснется студентов вузов и сотрудников организаций, участвующих в плане двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого процитировало РИА «Новости», на пленарном заседании Восточного экономического форума отметил возросшее число японских туристов, которые едут во Владивосток. По этой причине между Токио и российским городом будет запущено прямое авиасообщение, осуществляемое двумя крупнейшими японскими авиакомпаниями.

«Все, кто работает в российских компаниях, научных учреждениях, которые имеют какое-либо отношение к плану сотрудничества из восьми пунктов между нашими странами, они смогут получать с этого месяца многократные визы со сроком до пяти лет», — подчеркнул Синдзо Абэ.

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Он добавил, что японская сторона намерена упростить получение виз для студентов высших учебных заведений РФ, «чтобы их приезжало больше в Японию».

Ранее японский премьер рассказал, что опыт страны по борьбе с мусорной катастрофой будет применен на территории России. В Подмосковье предприятие из группы компаний Hitachi Zosen намерено построить мусоросжигательный завод.