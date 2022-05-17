Российским регионам выделили 4 млрд рублей на строительство модульных отелей

В России появятся быстровозводимые отели на 2,5 тысячи номеров. Их возведут, чтобы разместить в грядущем курортном сезоне больше отдыхающих.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в апреле подписал распоряжение о выделении четырех миллиардов рублей на быстровозводимые отели, напомнили «Известия».

Их будут строить в 19 регионах страны. Средства на эти цели поступили из резервного фонда правительства.

Краснодарскому краю направили 500 миллионов рублей, еще 450 миллионов получили Крым и Севастополь. Тверской области выделили 350 миллионов, а Приморью и Бурятии — по 300 миллионов.

В Ростуризме пояснили, что условием субсидирования стала пригодность номерного фонда для эксплуатации круглый год, а также его комфорт и современность.

Главным преимуществом быстровозводимых отелей представители отрасли назвали скорость. Их собирают на участке всего за несколько дней. Ущерб для природы при этом минимальный. Подобные отели востребованы на территориях экологических маршрутов.