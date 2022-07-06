Российским путешественникам рассказали, как сейчас можно расплачиваться за границей

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал путешественникам, которые отправляются в Турцию, что прямо внутри страны можно обменять рубли на местную валюту. Об этом написал Life.

Что же касается других стран, то там ситуация обстоит сложнее, поскольку платежные системы Visa и Mastercard у российских пользователей не работают.

«В некоторых странах, например в Турции или Египте, можно поменять рубли на местную валюту уже в стране. <…> При этом они согласны брать российскую валюту из расчета 90 рублей за доллар. Именно за доллар, потому что изначальные цены там номинируются в долларах или евро. В официальных местах, например в ресторанах, торговых центрах и так далее вы вряд ли сможете расплатиться рублями. Их придется менять на местную валюту, — добавил Уткин.

Есть страны, в которых можно расплачиваться картами платежных систем «Мир» или UnionPay. Например, «Мир» официально работает в Турции, Вьетнаме, Армении, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Кыргызстане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии. А UnionPay охватывает гораздо большее количество стран.

Если у туристов есть возможность сделать карту иностранного банка, эксперты советуют не медлить с этим вопросом. Например, сделать такую карту можно в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане, Сербии и Турции.