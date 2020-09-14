«Ъ»: российским операторам не удалось заработать на зарубежных турах

Российские операторы пока не восстановили продажи заграничных туров. Этому мешают ограниченное число рейсов, узкая география вылетов и высокие цены. А сохраняющийся спрос на российские курорты может спровоцировать увеличение стоимости отдыха внутри РФ.

Туры в Турцию сейчас продаются на 30% хуже, чем в прошлом году. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проведенную Travelata.ru оценку. Падение отмечают даже при учете снижения среднего чека на 6%.

Генеральный директор Travelata.ru Алексей Зарецкий назвал турецкое направление самым продаваемым этой осенью. Специалисты сервиса отмечают, что всплеска бронирований по Египту, Мальдивам и ОАЭ тоже нет. Это происходит на фоне ограниченного числа регулярных рейсов — не больше двух-трех перелетов в неделю.

Эксперты туристической сферы отмечают, что объем бронирований туров в Турцию снизился из-за ограниченного числа городов вылета. С учетом Москвы спрос возрос приблизительно на 12% за год. Из-за узкой географии полетов снизилось количество туристов, которых отправляют на турецкие курорты. В ОАЭ, Египет и на Мальдивы туры продают единичные.

Стоимость туров из-за отсутствия чартерных рейсов и ограниченного регулярного сообщения выросла в полтора-два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Например, поездка на Мальдивы на неделю обойдется от 250 тысяч рублей на двоих.

Традиционные маркетинговые кампании и акции раннего бронирования сейчас не проводятся, хотя они могли бы стимулировать спрос. Формировать спецпредложения невозможно с технической точки зрения. На цены влияет стоимость размещения, а прогнозировать ее отельеры пока не в силах.

Российские курорты тем не менее сохранили повышенный интерес туристов. В осеннем сезоне объем бронирований вырос на 80% против прошлогодних значений. Спрос активно растет, поскольку в сентябре жители РФ чувствуют себя спокойнее и охотнее отправляются отдыхать. Из-за сохраняющейся тенденции стоимость проживания на российских курортах вырастет.