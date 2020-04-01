Российский турист: не все хотят эвакуироваться обратно в Россию

Мужчина рассказал, что они проживают в изоляции в гостевом домике. Кроме них в районе нет ни одного туриста и все закрыто. Еду им приносит менеджер дома.

«В Россию домой — нет, не планируем. Эвакуации я не хочу, потому что, мое личное мнение — в России будет гораздо хуже, чем здесь, в ближайшее время. И здесь для нас и тех, кто остался в Индии, безопаснее», — заключил Алистерион.