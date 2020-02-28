Российский туристический бизнес потерял 27 млрд на коронавирусе

Российские туристические компании потеряют 27 миллиардов рублей из-за коронавируса. Об этом сказала глава АТОР Майя Ломидзе, отметив, что в этих оценках они не учитывали потери от Италии.

«Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений. Это 27 миллиардов рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров», — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия 24».

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. По последним данным, общее количество заразившихся в мире приближается к 83 тысячам, из них 2814 погибли, а 33 240 удалось выздороветь. За пределами Китая вирус нашли в около 40 странах.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей. Сейчас туда нельзя купить туристические путевки, а добраться до этих стран можно только отдельными рейсами.

В Италию полеты пока не ограничивали, но Ростуризм и МИД рекомендовал туристам не ездить в эту страну без особой необходимости. Ростуризм, кроме того, дал рекомендацию операторам перестать продавать путевки на это направление, пока эпидемиологическая ситуация не вернется к норме.