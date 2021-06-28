Российский турагент научил клиентов обманывать ПЦР-тесты. Рассказ заблокировали в Instagram

Директор красноярского филиала Anex Tour Екатерина Семенова помогла туристам обмануть систему, чтобы отдохнуть в Египте при положительном результате ПЦР-теста. Своими «достижениями» она похвасталась в Instagram.

Семенова рассказала, что один из туристов незадолго до вылета получил положительный результат теста на коронавирус. Чтобы путешественник смог попасть в Египет, она дала ему инструкции, которые позволили получить отрицательный результат ПЦР-теста, несмотря на заболевание.

«Я им сказала, чтобы они просто заливали „Мирамистин“ где только можно — в нос, в рот там, в уши, чтобы тест у них показал какой-то другой результат. Что, в принципе, и получилось: тест они пересдали, и он у них оказался отрицательным», — рассказала турагент.

Она также уточнила, что в день вылета туристам тест уже не понадобился — Египет разрешил въезд в страну по сертификатам вакцинации. У путешественников, которые обманули ПЦР-тестирование с помощью «Мирамистина», сертификаты были.

Семенова отметила, что первый тест мог оказаться ложноположительным. Она добавила, что Instagram вскоре заблокировал ее Stories с рассказом о ситуации.