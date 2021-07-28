Российский телеведущий раскритиковал цены на путешествия по стране

Журналист-международник и путешественник Михаил Кожухов заявил о том, что поездки на российские курорты обходятся гораздо дороже поездок за границу. По его словам, гораздо проще посетить Новую Зеландию, чем Колыму. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, региональный сервис остается довольно некачественным. Он отметил, что ради поездки на Камчатку людям приходится копить деньги несколько лет.

«Вот сейчас на вожделенной для многих Камчатке, там сейчас такой курортный синдром, когда люди пытаются заработать на год вперед, а лучше и на два», — заявил специалист.

Он порекомендовал не экономить на путешествиях. Кожухов заявил, что воспоминания гораздо ценнее материальных вещей.