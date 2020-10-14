Российский союз туриндустрии объяснил особенности открывшихся для полетов стран

Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией с 1 ноября. Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, что прежде чем куда-то ехать, лучше оценить все риски.

По ценам все открытые страны разные, отметил Барзыкин, потому что располагаются буквально на разных континентах. И к каждой стране лететь разное количество времени.

По словам Барзыкина, в 2019 году на Кубу наряду с Доминиканской Республикой и Мексикой были популярны поездки как чартерными рейсами, так и регулярными. Другими словами, эти направления востребованные. Все-таки Куба в большей степени предполагает пляжный отдых, который всегда привлекает россиян.

Сербия менее популярна, она, скорее, интересна в плане делового туризма. Часто страну используют в качестве транзитного направления для путешествий по Европе. Тем более что Белград известен своим историко-культурным туризмом, деловым и спортивным. Но нужно помнить, что пандемия никуда не ушла, то есть многие европейские активности могут быть свернуты.

В целом это позитивные тенденции, несмотря на то, что всплеск пандемии наблюдается и в Европе, и у нас. Но при обеспечительных мерах, предохранении, тестах все-таки сохраняются и полетные программы. Определено, они даже расширяются Юрий Барзыкин.

С Японией ситуация сложнее, потому что во многом интерес к стране будет зависеть от условий приема.

Барзыкин подчеркнул, что перед поездкой куда-либо нужно хорошо познакомиться с условиями, режимом не только отправки и приема, но и возвращения. Все-таки риски повышенные.

В среду глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Самолеты из Москвы в Белград, кубинские Кайо-Коко и Санта-Клару, а также в Токио будут летать дважды в неделю. Кроме того, будет еще один рейс: Владивосток — Токио. В столицу Японии самолет будет также летать раз в неделю.