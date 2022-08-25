Российский союз туриндустрии посоветовал не тянуть с покупкой билетов по программе кешбэка на Дальний Восток

Ростуризм объявил о старте осеннего этапа программы туристического кешбэка. За поездки на Дальний Восток вернут 40 тысяч рублей, то есть вдвое больше. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил «360», почему нужно бронировать путевки как можно скорее.

«Главный плюс этой программы в том, что она начинается и на нее выделили три миллиарда рублей», — сказал он.

Продажи стартовали в ночь на 25 августа и продлится до 10 сентября. Субсидии дадут на поездки в любые регионы России с 1 октября по 25 декабря, а на круизы — с 1 сентября до конца навигации. Оплатить путевку нужно картой «Мир», на нее и вернут деньги — 20%, но максимум 20 тысяч рублей.

Для поездок на Дальний Восток действует повышенный кешбэк. Туристам вернут до 40 тысяч рублей, то есть в два раза больше обычной программы. Юрий Барзыкин предупредил, что в этом случае субсидию дадут только за бронирование мест напрямую в гостиницах, участвующих в программе.

Для операторов, которые формируют продукт, по-прежнему 20 тысяч — это скорее минус, чем плюс. Но через средства размещения на Сахалине, Камчатке, в Приморье, Хабаровске, Бурятии, Якутии можно забронировать места со скидкой 40 тысяч от тура. Это плюс Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии.

Желающих поучаствовать в программе много. С 2020 года в ней приняли участие больше 4,3 миллиона человек.

«Важно оперативно бронировать, потому что деньги, как правило, заканчиваются досрочно. Еще вопрос, дадут ли дополнительные», — предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии.