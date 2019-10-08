Российский союз туриндустрии перечислил возможные альтернативы курортам Турции
Вице-президент Российского союза туристов Юрий Барзыкин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» туристические направления, которые могут выбрать россияне вместо турецких курортов, которые пользуются повышенным спросом.
«Все Средиземноморье, если сравнивать с Турцией, оно и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене сравнимо», — обратил внимание Барзыкин, добавив, что емкость туристического рынка велика и предложений более чем хватает.
В первую очередь он указал на балканские страны (Хорватия, Черногория) и Кипр. Также стоит рассмотреть и чуть более дорогой вариант с Европой (Италия, Греция). Не стоит забывать и о Латинской Америке с Юго-Восточной Азией.
«Думаю, замену, безусловно, найдут», — подытожил специалист.