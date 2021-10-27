Российский союз туриндустрии объяснил заоблачные цены на билеты в Турцию и Египет

Заоблачные цены на авиабилеты в Египет и Турцию из рекламы не соответствуют действительности — путевки не стоят 450 тысяч рублей. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин назвал реальную стоимость путешествий и объяснил, откуда взялись такие цифры, в интервью «360».

Эксперт рассказал, что такие цены выставили рекламодатели, чтобы наиболее выгодно и быстро продавать свои предложения. Стоимость выше рыночной может быть только на последние два места в самолете, обычные же места стоят приемлемо.

Цена за билет, по словам Горина, была повышена еще до объявления дополнительных выходных — в связи с приближающимися школьными каникулами. Введенные нерабочие дни поспособствовали лишь дозагрузке уже существующих рейсов.

«Из-за динамического ценообразования на последние места в салоне самолета цена действительно может быть выше. Сейчас средняя цена на билет в Анталию — 35 тысяч рублей, а чуть раньше он был 20-25 тысяч рублей. Средний чек за Египет сейчас 60 тысяч рублей, а раньше был 40 тысяч. Но два последних места в самолете могут продаваться за любые деньги, их и приводят сейчас в СМИ», — описал реальную ситуацию специалист.

Горин также перечислил, в какие страны россияне предпочитают летать чаще других: Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы и Доминикана.