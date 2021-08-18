Российский путешественник прошел весь Урал в одиночку за 109 дней

Житель Уфы Олег Чегодаев прошел пешком весь Урал, преодолев расстояние в 3189 километров. Ему удалось совершить этот путь за 109 дней. Об этом рассказал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на страницу путешественника в социальной сети Facebook.

Свой поход турист начал еще в начале мая. Когда Олег добрался до крайней северной точки Урала — «Константинова камня», — он сообщил, что заканчивает одиночное путешествие.

«Сегодня, взойдя на самую северную уральскую вершину „Константинов камень“, я убедился, что движение к цели важнее самой цели. Я поднялся наверх, и ничего особого не случилось. Туман, курум, ветер. Тогда я сел за вершинный тур, спрятался от ветра, закрыл глаза, и начал вспоминать день за днем, этот долгий маршрут. И почувствовал счастье. Я прошел Урал! Теперь мне будет, что вспомнить», — написал путешественник.

Чегодаев отметил, что в будущем обязательно напишет книгу или сценарий для фильма на основе своих впечатлений от похода.