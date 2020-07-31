Российских туристов ждет разочарование на отдыхе в Турции

Пара из Белоруссии пожаловалась, что они не смогли заселиться в выбранный отель в Аланье из-за того, что забронированная ими гостиница якобы была закрыта. Турпутевки они купили еще зимой и их заверили, что, несмотря на пандемию, все хорошо и они смогут отдохнуть.

В итоге пару привезли в отель классом ниже, а возвращать разницу в цене не хотели. Позже выяснилось, что выбранная гостиница работает и принимает туристов. Однако из-за того, что нужно соблюдать санитарные нормы и принимать определенное количество гостей, кому-то просто отказывают. Об этом знают туроператоры, однако они не спешат говорить об этом путешественникам, так как для них главное, чтобы туристы прибыли в страну назначения.

Елена Зуенко, агент одной из российских турфирм, рассказала, что отдых в Турции может разочаровать российских туристов.

«Некоторые мои клиенты и вовсе приняли решение отказаться от поездки за границу в августе. Но желающих по-прежнему, конечно, много. Проблема в том, что в Турции открылись далеко не все отели, некоторые просто посчитали для себя невыгодным работать в условиях соблюдения всех санитарных норм», — приводит слова Зуенко ИА Nation News.