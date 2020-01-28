Российских туристов вернут из Китая до 4 февраля

В пресс-службе ведомства напомнили, что сейчас операторы осуществляют только возвратные рейсы из Китая. Российские туристы, которые уже находятся в КНР, могут вернуться домой досрочно или дождаться планового рейса.

«Мы совместно с крупнейшими туроператорами приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры», — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Сейчас операторы прекратили продажи туров в Китай. Тем путешественникам из России, которые купили путевки до 24 января, Ростуризм совместно с туристическими компаниями предлагает альтернативные направления. По оценкам ведомства, число таких туристов составляет 32,7 тысячи человек с глубиной бронирования до 30 июня.

Ростуризм ранее рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились больше 4,5 тысячи человек. Госкомитет по здравоохранению КНР предупреждает, что пик заболеваемости наступит через 7-10 дней.