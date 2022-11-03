Российских туристов в Анталье стало почти в два раза меньше | 360°

Путешествия 03 ноября 2022, 18:46 Российских туристов в Анталье стало почти в два раза меньше АТОР: доля россиян среди всех туристов в Анталье в 2022 году составила 23%

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Россияне стали реже посещать Анталью. Туристический поток из РФ упал на 18% по итогам десяти месяцев этого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Общее число российских туристов за этот год — 2,8 миллиона. Это на 18% меньше, чем в 2021 году, когда туристов за такой же период было почти 3,5 миллиона. В ассоциации считают, что дело не в возросших ценах. Снижение турпотока, по их мнению, связано с авиасанкциями и сокращением количества рейсов.

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В АТОР также рассказали, какие страны помогли восполнить число туристов вместо россиян.

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«Причем Анталье удалось в этом году эффективно заместить „выпадающих“ российских туристов отдыхающими с европейских рынков — прежде всего из Германии и Великобритании, Польши и Нидерландов», — написали в пресс-релизе.

Этот октябрь оказался рекордным для Антальи по числу иностранцев. Россиян же, напротив, было значительно меньше, чем в октябре прошлого года, — на 35%.

В целом доля россиян среди всех туристов на курортах этого турецкого города в 2022 году составила всего 23%. Это почти в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом, когда это число составляло 41,5%.

Местные специалисты прогнозируют, что цены будущим летом вырастут до 20%. Высокий спрос позволит им держать цены и даже поднимать.