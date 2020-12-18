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    18 декабря 2020, 23:24

    Российских туристов призвали не расслабляться в Турции из-за COVID-19

    Кирилл Фролов

    В 2020 году Турцию посетили около двух миллионов российских туристов. Несколько из них заразились коронавирусом, были и летальные случаи, сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
    Российских туристов призвали не расслабляться в Турции из-за COVID-19

    В связи с этим дипломат призвал отдыхающих соблюдать осторожность и проявлять бдительность.

    «Есть специальные меры, которые были приняты для того, чтобы туризм поощрять. Но я считаю, что это не должно наших туристов побуждать к расслабленности», — привел ТАСС слова Ерхова.

    В начале ноября посол говорил, что COVID-19 в Турции выявили у 326 российских туристов, 11 человек умерли. В больницах к тому времени находится 31 россиянин, в гостиницах были изолированы 87 граждан РФ.

    Ежедневно в Турции подтверждается около 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это сопоставимо со статистикой оперативного штаба в России.

    В Турции действует комендантский час. Также из-за коронавируса закрыты развлекательные заведения и общепит. Исключение сделано для кафе и ресторанов в отелях. Однако пользоваться ими могут только туристы.