Российских туристов призвали не расслабляться в Турции из-за COVID-19

В 2020 году Турцию посетили около двух миллионов российских туристов. Несколько из них заразились коронавирусом, были и летальные случаи, сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

В связи с этим дипломат призвал отдыхающих соблюдать осторожность и проявлять бдительность.

«Есть специальные меры, которые были приняты для того, чтобы туризм поощрять. Но я считаю, что это не должно наших туристов побуждать к расслабленности», — привел ТАСС слова Ерхова.

В начале ноября посол говорил, что COVID-19 в Турции выявили у 326 российских туристов, 11 человек умерли. В больницах к тому времени находится 31 россиянин, в гостиницах были изолированы 87 граждан РФ.

Ежедневно в Турции подтверждается около 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это сопоставимо со статистикой оперативного штаба в России.

В Турции действует комендантский час. Также из-за коронавируса закрыты развлекательные заведения и общепит. Исключение сделано для кафе и ресторанов в отелях. Однако пользоваться ими могут только туристы.