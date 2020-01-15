Российских туристов предупредили о гигантских очередях в отелях Турции

Селиться в дорогие отели

В Ассоциации туроператоров России ранее заявляли, что «закон запрещает копировать паспорта постояльцев, но затронет, в первую очередь, бюджетные отели, а не четырех- и пятизвездочные, которые чаще выбирают россияне».

Опрошенные изданием эксперты солидарны с этим мнением.

Запастись терпением

В турагентстве Anex Tour газете рассказали, что запрет на копирование документов уже давно действует во многих странах, например в Испании, Вьетнаме и Доминикане.

Тем, кто впервые посетит турецкие курорты, в компании посоветовали «внимательно проверять свои персональные данные, чтобы избежать ошибок».

А также взять с собой ручки на всех членов семьи, если заполнять анкеты придется самостоятельно. Документы лучше держать под рукой, чтобы оперативно предъявить их в отеле.

Все уже включено

Большинство гостиниц работает по системе all inclusive, и скорее всего, гостям предложат пойти пообедать или выпить кофе, пока идет регистрация других постояльцев, сообщили в туроператоре «Интурист». Там отметили, что небольшим семейным отелям придется увеличить штат сотрудников для быстрой регистрации прибывших.