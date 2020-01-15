    15 января 2020, 02:52

    Российских туристов предупредили о гигантских очередях в отелях Турции

    Кирилл Фролов

    В 2020 году турецкие отели начнут штрафовать за нарушение закона о персональных данных. Теперь на стойке регистрации у путешественника не смогут снять копию паспорта туриста, это может увеличить время заселения. Есть несколько правил, которые помогут избежать нервотрепки, выяснили «Известия».
    Российских туристов предупредили о гигантских очередях в отелях Турции

    Селиться в дорогие отели

    В Ассоциации туроператоров России ранее заявляли, что «закон запрещает копировать паспорта постояльцев, но затронет, в первую очередь, бюджетные отели, а не четырех- и пятизвездочные, которые чаще выбирают россияне».

    Опрошенные изданием эксперты солидарны с этим мнением.

    Запастись терпением

    В турагентстве Anex Tour газете рассказали, что запрет на копирование документов уже давно действует во многих странах, например в Испании, Вьетнаме и Доминикане.

    Тем, кто впервые посетит турецкие курорты, в компании посоветовали «внимательно проверять свои персональные данные, чтобы избежать ошибок».

    А также взять с собой ручки на всех членов семьи, если заполнять анкеты придется самостоятельно. Документы лучше держать под рукой, чтобы оперативно предъявить их в отеле.

    Все уже включено

    Большинство гостиниц работает по системе all inclusive, и скорее всего, гостям предложат пойти пообедать или выпить кофе, пока идет регистрация других постояльцев, сообщили в туроператоре «Интурист». Там отметили, что небольшим семейным отелям придется увеличить штат сотрудников для быстрой регистрации прибывших.