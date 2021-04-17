Российских туристов предложат вывозить из Турции за 10-12 тысяч рублей

Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10-12 тысяч рублей после того, как цены на билеты выросли из-за ограничения авиасообщения. С таким предложением планирует выступить оперативный штаб, созданный в Общественном совете при Ростуризме.

«При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат», — заявил руководитель штаба Дмитрий Давыденко. Его слова приводит газета «Известия». По словам Давыденко, инициативу озвучат в начале следующей недели.

Полеты в Турцию и Танзанию были снова поставлены на паузу с 15 апреля по 1 июля. Кроме того, Россия продлила временный мораторий на полеты в Великобританию. Он будет действовать до 1 июня. Россиянам предлагают не рисковать своим здоровьем и отдыхать в Крыму или в Краснодарском крае.

Роспотребнадзор предложил обязать российских туристов сдавать ПЦР второй раз, если они возвращаются из Турции или Танзании. Вирусолог объяснил эту меру способностью коронавируса размножаться в организме.