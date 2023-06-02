Путешествия 02 июня 2023, 21:25 Российских туристов поразили взлетевшие цены в Турции Российские туристы в Турции отметили троекратный рост цен Freepik

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Сезон отпусков 2023 года в Турции поразил российских туристов ростом цен — практически все подорожало в два-три раза. Аналитику цен провело издание МК.ru

Путевка на двоих в пятизвездочном отеле по системе «ультра все включено» обошлась жителю Санкт-Петербурга в 152 тысячи рублей, летом за такой же набор услуг придется заплатить около 280 тысяч рублей. Петербуржец рассказал, что в их отеле в основном жили немцы, французы и англичане. Отношение к русским отличное, как со стороны европейцев, так и со стороны турков.

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Россиянин отметил, что цены в этом сезоне непомерно высокие. Для сравнения, детское пюре, которое в Москве стоит 39 рублей, в Турции обойдется в 70 лир — это 280 рублей.

Цены в Турции взлетели на бытовую химию, электроприборы, технику — из-за дорогой растаможки. Брендовые вещи тоже сильно выросли в цене. Раньше кроссовки Nike можно было купить за 50-60 долларов, сейчас за них придется отдать 113 долларов.

Пообедать в ресторане в Турции не получится меньше, чем на 100-1500 лир, это от 3900 до 5800 рублей. Гамбургер в торговом центре стоит 130 лир, это 508 рублей.

Высокие цены вынуждают россиян, переехавших в Турцию год назад, менять страну проживания. Цены продолжают расти, их меняют практически каждый день.