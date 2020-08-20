Росавиация: Полеты за рубеж разрешены еще из трех российских городов

Россия расширила список городов, из которых возобновлено международное авиасообщение. Список дополнили три российских города.

В перечень городов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, теперь также входят Казань, Калининград и Новосибирск, говорится в сообщении Росавиации, опубликованном на сайте ведомства.

«Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа», — указано в сообщении.

Регулярное международное авиасообщение с некоторыми странами Россия возобновила 1 августа. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул, Занзибар и Лондон. 10 августа полеты возобновились в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. А 15 августа стартовали рейсы в Швейцарию.

Накануне стало известно, что 11 стран мира собираются возобновить сообщение с Россией уже осенью. В их число входят Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Мальта, Хорватия и Черногория. Однако нужно дождаться решения оперативного штаба, который анализирует два критерия: эпидемиологическую ситуацию и принцип взаимности.