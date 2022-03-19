Российские туроператоры рассмотрят возможность запуска чартерной программы на остров Маргарита

Два российских туристических оператора рассматривают вероятность запуска совместной чартерной программы на остров Маргарита в Венесуэле. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, эта программа расширит возможности пляжного отдыха для жителей России, особенно в холодное время года.

Также глава ведомства сообщила, что провела переговоры с министром туризма Венесуэлы Али Падроном Паредесом, обсудив сотрудничество двух стран.

«Обсудили развитие регулярного и чартерного авиасообщения между странами уже весной. А со следующего месяца рейс по маршруту Каракас — Москва будет совершаться каждую неделю, а не раз в две недели», — написала она.

Венесуэльский коллега заверил Догузову, что стороны находятся на оперативной связи по любым возникающим оперативным вопросам.

Ранее российские туроператоры спрогнозировали повышение спроса на туры по стране.