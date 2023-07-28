Путешествия 28 июля 2023, 03:47 Рост на 1000%. Российские туристы заполонили пляжи Таиланда Bloomberg: число приезжих из России в Таиланд туристов увеличилось на 1000% Freepik

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Количество приезжих россиян увеличилось в Таиланде на 1000% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта страны.

В 2023 году в Таиланд прибыло 791 574 россиян, что в 10 раз превысило показатели 2022 года. Больше половины из этого числа прилетели на Пхукет — это стало «источником туристов № 1 на острове в этом году».

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Также приезжающие из России начали активнее приобретать недвижимость в Таиланде. В прошлом году продажи вилл выросли на 82% благодаря покупателям из России. Некоторые русские владельцы собираются жить в новых домах, а кто-то хочет сдавать иностранное жилье в аренду.

По словам вице-президента российского Sotheby’s International Realty Елены Мариничевой, типичный покупатель из РФ выглядит как 35-летний бизнесмен с востока страны, но также встречаются инвесторы из Москвы и Петербурга.

Из-за сложившейся ситуации в Таиланде начали открывать много заведений с русской кухней, размещать вывески и рекламу на русском языке.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что первые безвизовые групповые туры из России в Китай и Иран запустят в ближайшем будущем. Кроме того, с 1 августа начнут действовать электронные визы.