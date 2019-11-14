  • Российские туристы заинтересовались затопленной Венецией

    14 ноября 2019, 15:48

    Алена Макаренко

    Российские туристы продолжают улетать в Венецию — их не пугает крупнейшее за последние 50 лет наводнение. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
    Российские туристы заинтересовались затопленной Венецией

    «Аннуляций туров на момент вечера среды, 13 ноября, не было», — говорится в сообщении.

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    Экскурсии продолжаются, хоть и многие достопримечательности оказались под водой. Правда, в некоторые экскурсионные программы внесены изменения. Путешественников не водят по Собору Сан Марко, где затоплена крипта, а первый этаж на метр ушел под воду. Кроме того, отдыхающих не катают на гондолах на этой неделе.

    Все путешественники знают о непогоде и находятся в безопасности. В случае необходимости всех туристов из России эвакуируют из опасных районов.

    «Высокая вода» в это время года для Венеции — не редкость. Ближе к концу осени итальянский город время от времени затапливает.

    После наводнения под водой оказалось 80% города. В частности, вода хлынула на одну из самых популярных туристических мест города — площадь Сан Марко. Травмы получили два человека, также серьезно пострадали некоторые достопримечательности, напомнил сайт «Утро.ру».