Российские туристы заинтересовались затопленной Венецией

«Аннуляций туров на момент вечера среды, 13 ноября, не было», — говорится в сообщении.

Венецианцы в резиновых сапогах. Как сильнейшее наводнение изменило жизнь города Подробнее

Экскурсии продолжаются, хоть и многие достопримечательности оказались под водой. Правда, в некоторые экскурсионные программы внесены изменения. Путешественников не водят по Собору Сан Марко, где затоплена крипта, а первый этаж на метр ушел под воду. Кроме того, отдыхающих не катают на гондолах на этой неделе.

Все путешественники знают о непогоде и находятся в безопасности. В случае необходимости всех туристов из России эвакуируют из опасных районов.

«Высокая вода» в это время года для Венеции — не редкость. Ближе к концу осени итальянский город время от времени затапливает.

После наводнения под водой оказалось 80% города. В частности, вода хлынула на одну из самых популярных туристических мест города — площадь Сан Марко. Травмы получили два человека, также серьезно пострадали некоторые достопримечательности, напомнил сайт «Утро.ру».