Российские туристы выбрали Италию для рождественского путешествия
Как пишет АТОР, благодаря чартерным программам стоимость тура на двоих на семь дней в Италию начинается от 36 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что пользуются спросом как экскурсионные программы по городам, так и горнолыжные курорты.
Среди других популярных направлений Чехия с турами в Прагу, которая до появления чартеров в Италию была лидером, и Австрия. В Вене в этом году отмечается 150-летие оперы.
Также россияне выбирают для поездок на католическое Рождество Швейцарию, Францию, Германию, Испанию, Венгрию, Андорру и Финляндию. Эксперты отмечают рост популярности скандинавских стран. Повысился спрос и на поездки в Прибалтику. В 2019-м туда намерены отправиться на 25% больше россиян.
Кроме того, активно бронируются туры в Стамбул. Операторы считают, что туристов привлекает более теплая, по сравнению с Европой, погода.
Средняя длительность поездки в период католического Рождества составляет от трех до семи дней.