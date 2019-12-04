Российские туристы выбрали Италию для рождественского путешествия

Италия стала самым популярным направлением у россиян, планирующих путешествие в Европу на католическое Рождество. По словам экспертов, востребованность этого направления выросла из-за появления турпакетов на базе чартеров.

Как пишет АТОР, благодаря чартерным программам стоимость тура на двоих на семь дней в Италию начинается от 36 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что пользуются спросом как экскурсионные программы по городам, так и горнолыжные курорты.

Среди других популярных направлений Чехия с турами в Прагу, которая до появления чартеров в Италию была лидером, и Австрия. В Вене в этом году отмечается 150-летие оперы.

Также россияне выбирают для поездок на католическое Рождество Швейцарию, Францию, Германию, Испанию, Венгрию, Андорру и Финляндию. Эксперты отмечают рост популярности скандинавских стран. Повысился спрос и на поездки в Прибалтику. В 2019-м туда намерены отправиться на 25% больше россиян.

Кроме того, активно бронируются туры в Стамбул. Операторы считают, что туристов привлекает более теплая, по сравнению с Европой, погода.

Средняя длительность поездки в период католического Рождества составляет от трех до семи дней.