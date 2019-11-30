Российские туристы вторые сутки не могут вылететь из Китая в Казань

Отмечается, что задержанный рейс авиакомпании I Fly отправится из Китая утром 1 декабря.

Представитель авиаперевозчика объяснил, что задержка вылета связана с закрытием на двое суток аэропорта Нанкина. Именно оттуда в пятницу, 29 ноября, должен был вылететь самолет за российскими туристами, добавил собеседник агентства.

Сейчас борт на замену направлен в Санья, из-за длительности перелета и необходимости предполетной подготовки вылет состоится 1 декабря в 06:30 (по местному времени) (01:30 по Москве), добавил представитель авиаперевозчика.

Он также добавил, что авиакомпания возместит все затраты пассажиров.