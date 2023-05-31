Путешествия 31 мая 2023, 05:11 Российские туристы в Грузии пожаловались на местных, отказывающихся говорить на русском «КП»: в Грузии туристов из РФ встретили высокие цены, митинги и отказ говорить по-русски РИА «Новости»

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Прилетевших в Грузию российских туристов встретили митинги, украинские флаги, высокие цены и отказ местных жителей говорить на русском. О «грузинском гостеприимстве» написала газета «Комсомольская правда».

Помимо бунтующих грузин россиян поразили цены, которые значительно выросли за последнее время. Виной тому хлынувшие в Грузию русские релоканты. Дешевыми в стране остались только зелень и сезонные фрукты.

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В соцсетях развернулась дискуссия, почему грузины сопротивляются прилету в страну новых полных «кошельков», ведь российские туристы везут в Грузию «московские зарплаты». Однако русские туристы признают, что с настоящей агрессией встречаются крайне редко. Один из туристов рассказал, как сотрудники банка отказались говорить на русском, хотя знали его, и такое явление встречается довольно часто.

Россияне заявили, что митинги проходят довольно мирно и их не касаются. Туристы отметили, что как отнесешься к местным, так и они ответят тебе.