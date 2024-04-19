Путешествия 19 апреля 2024, 04:08 Российские туристы устроили бунт в аэропорту Дубая Baza: туристы из РФ после трех суток ожидания устроили бунт в аэропорту Дубая Mainka/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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Российские туристы после трех дней ожидания вылета устроили бунт в аэропорту Дубая. Люди хлопали в ладоши и скандировали «Домой! Москва!», сообщил Telegram-канал Baza.

«Импровизированный митинг длился почти полчаса. Все это время российские туристы требовали отправить их домой», — рассказали авторы материала.

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Авиасообщение в Дубае закрыли из-за проливных дождей несколько дней назад. По информации Baza, авиакомпания Emirates, которая отменила рейсы в Россию, игнорирует пассажиров. Они находятся в неведении, когда смогу улететь домой и где сейчас их багаж

За сутки дали один ваучер в McDonald’s, но там сказали, что еды нет. Пассажиры падают в голодные обмороки. Местный полицейский снял митинг на видео и удалился.

В Дубае 15 апреля выпал годовой объем осадков. Ливни привели к затоплению дорог, подтопленным оказался даже аэропорт Дубая, десятки рейсов пришлось отменить.