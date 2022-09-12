Прямые рейсы в Венесуэлу и Кубу откроют для российских туристов | 360°

Путешествия 12 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Прямые рейсы в Венесуэлу и Кубу откроют для российских туристов АТОР: с 1 октября запустят прямые рейсы в Венесуэлу и на Кубу для российских туристов unsplash.com

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Российские туристы с 1 октября смогут прямыми рейсами посетить венесуэльский остров Маргарита и Кубу. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Компания Nordwind Airlines получила необходимое разрешение на обслуживание и прием самолетов в этих странах. Лайнеры облетят Норвегию и пройдут мимо Исландии, после чего направятся вдоль побережья Канады и США.

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Рейсы на Кубу запланированы по вторникам, четвергам и субботам, а также по воскресенья — с 30 октября. Дорога займет 14 часов, в среднем недельный тур на двух человек обойдется около 200 тысяч рублей.

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Отправится в Венесуэлу можно по средам и субботам. Начиная с 31 октября, появятся дополнительные рейсы в понедельник и пятницу. Время полета займет 15 часов, минимальная стоимость недельных путевок начинается от 182 тысяч рублей на двух человек.

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