Прямые рейсы в Венесуэлу и Кубу откроют для российских туристов | 360°

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Прямые рейсы в Венесуэлу и Кубу откроют для российских туристов

АТОР: с 1 октября запустят прямые рейсы в Венесуэлу и на Кубу для российских туристов

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Российские туристы с 1 октября смогут прямыми рейсами посетить венесуэльский остров Маргарита и Кубу. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Компания Nordwind Airlines получила необходимое разрешение на обслуживание и прием самолетов  в этих странах. Лайнеры облетят Норвегию и пройдут мимо Исландии, после чего направятся вдоль побережья Канады и США.

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Рейсы на Кубу запланированы по вторникам, четвергам и субботам, а также по воскресенья — с 30 октября.  Дорога займет 14 часов, в среднем недельный тур на двух человек обойдется около 200 тысяч рублей.

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Отправится в Венесуэлу можно по средам и субботам. Начиная с 31 октября, появятся дополнительные рейсы в понедельник и пятницу. Время полета займет 15 часов, минимальная стоимость недельных путевок начинается от 182 тысяч рублей на двух человек.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с мая по август отдых на родине выбрали 25 миллионов россиян. Этот результат превзошел показатели за 2021 год, писали «Известия».

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