10 июля 2023, 15:04
Российские туристы рассказали об увеличении цен на аренду автомобиля в Турции
Стоимость аренды автомобиля для путешествий по главным достопримечательностям Турции существенно возросла в 2023 году. Об этом «Царьграду» рассказали российские туристы, недавно вернувшиеся из заграничного отпуска.
По словам путешественников, в этом сезоне за арендованную машину придется отдать около 60-70 долларов в сутки. В марте же цена за эту услугу была около 30 долларов.
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Также туристы отметили, что на фоне стремительного роста инфляции в стране сильно выросли цены в местных аптеках и магазинах, сообщило Utro.ru.
Турция
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