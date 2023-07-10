Путешествия 10 июля 2023, 15:04 Российские туристы рассказали об увеличении цен на аренду автомобиля в Турции

Читать 360tv в

Стоимость аренды автомобиля для путешествий по главным достопримечательностям Турции существенно возросла в 2023 году. Об этом «Царьграду» рассказали российские туристы, недавно вернувшиеся из заграничного отпуска.

По словам путешественников, в этом сезоне за арендованную машину придется отдать около 60-70 долларов в сутки. В марте же цена за эту услугу была около 30 долларов.

Реклама

Также туристы отметили, что на фоне стремительного роста инфляции в стране сильно выросли цены в местных аптеках и магазинах, сообщило Utro.ru.