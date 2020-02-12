12 февраля 2020, 11:39
Российские туристы рассказали о недостатках путешествий
Россияне рассказали с какими минусами они сталкиваются во время путешествий. Об этом написало ИА Nation News.
Главный минус — трата денег. Так высказались 46% опрошенных. По их словам, они путешествовали бы чаще и дольше, если бы расходы были меньше.
На втором месте находится стресс из-за языкового барьера. 12% путешественников сообщили, что после поездок страдают от лишнего веса, а 10% впадают в депрессию по возвращению из теплых стран.
Помимо этого россиян бесят кричащие дети, храпящие попутчики и неприятные ощущения джетлага.