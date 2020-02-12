Российские туристы рассказали о недостатках путешествий

Главный минус — трата денег. Так высказались 46% опрошенных. По их словам, они путешествовали бы чаще и дольше, если бы расходы были меньше.

На втором месте находится стресс из-за языкового барьера. 12% путешественников сообщили, что после поездок страдают от лишнего веса, а 10% впадают в депрессию по возвращению из теплых стран.

Помимо этого россиян бесят кричащие дети, храпящие попутчики и неприятные ощущения джетлага.