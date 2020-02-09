Российские туристы рассказали, на чем сэкономят при подорожании поездки

Настоящего путешественника не остановит ничто. Даже высокие цены на путевки. В случае подорожания туров, люди прежде всего будут экономить на отелях. В поездках главное не комфортное жилье, а новые впечатления.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса интернет-сервиса Biletix, 46% процентов респондентов заявили, что готовы отказаться от комфортного жилья во время путешествий, только бы не сидеть дома. 16% опрошенных в случае подорожания путевок рассказали о готовности экономить на транспорте: летать на лоукостерах, в поездах ездить в плацкартных вагонах или вообще путешествовать автостопом.

12% россиян, которые приняли участие в опросе, откажутся от насыщенной культурной и развлекательной программ. 11% оказались не настоящими путешественниками. Они просто откажутся от поездок, если за них придется больше платить.

В случае если путевки подешевеют, то 67 процентов россиян просто будут больше ездить по миру, 16% будут тратить больше денег на культурную программу, 9% повысят количество звезд в отелях, где будут останавливаться, а 3% — пересядут на более дорогой транспорт.