Российские туристы рассказали, куда они полетят отдыхать после открытия границ

Выяснилось, что 79% опрошенных хотели бы отправиться в Венгрию, на Мальдивы, в Южную Корею или ОАЭ в случае открытия авиасообщения между странами.

Опрошенные считают, что в ближайшее время могут разрешить перелеты в Таиланд. Каждый пятый полагает, что скоро откроется Греция. Также туристы назвали страны, которые хотели бы посетить в этом году. В список вошли: Шри-Ланка, Доминикана, Куба, Япония и другие.