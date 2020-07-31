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    31 июля 2020, 18:19

    Российские туристы рассказали, куда они полетят отдыхать после открытия границ

    Анастасия Кременчугская

    Аналитики провели опрос среди россиян и выяснили, готовы ли жители страны изменить свои планы на лето в случае, если откроют границы. Об этом сообщила НСН.

    Выяснилось, что 79% опрошенных хотели бы отправиться в Венгрию, на Мальдивы, в Южную Корею или ОАЭ в случае открытия авиасообщения между странами.

    Опрошенные считают, что в ближайшее время могут разрешить перелеты в Таиланд. Каждый пятый полагает, что скоро откроется Греция. Также туристы назвали страны, которые хотели бы посетить в этом году. В список вошли: Шри-Ланка, Доминикана, Куба, Япония и другие.

    Новости SMI.FM