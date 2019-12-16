16 декабря 2019, 17:26
Российские туристы рассказали, как они выбирают гостиницы
Аналитики туристического поисковика Aviasales выяснили у россиян, какими критериями они руководствуются при выборе гостиниц для отпуска. С результатами опроса ознакомились «Невские новости».
По данным издания, первое и зачастую единственное, на что обращают внимание российские путешественники — это стоимость отеля. При этом большая часть респондентов призналась, что рассматривает гостиницу только в качестве ночлега, поэтому интерьер и расположение номера их особо не интересует.
26% опрошенных пояснили, что при выборе руководствуются местоположением отеля — городской центр и пешая доступность от основных достопримечательностей.
20% читают отзывы других жильцов, а для 13% важны гостиницы с продуманным дизайном, поэтому переплата за номер для них не принципиальна.