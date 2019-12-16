Российские туристы рассказали, как они выбирают гостиницы

По данным издания, первое и зачастую единственное, на что обращают внимание российские путешественники — это стоимость отеля. При этом большая часть респондентов призналась, что рассматривает гостиницу только в качестве ночлега, поэтому интерьер и расположение номера их особо не интересует.

26% опрошенных пояснили, что при выборе руководствуются местоположением отеля — городской центр и пешая доступность от основных достопримечательностей.

20% читают отзывы других жильцов, а для 13% важны гостиницы с продуманным дизайном, поэтому переплата за номер для них не принципиальна.