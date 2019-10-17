Российские туристы рассказали, где отдых дешевле всего

Рейтинг россиян возглавила Чехия. 27% опрошенных назвали отдых в этой европейской стране самым дешевым. По мнению многих респондентов, жизнь в Праге дешевле московской в два раза.

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Второе место заняла Венгрия, которую выбрали 17% туристов. Тройку лидеров замкнула Сербия, за которую отдали 15% голосов.

На четвертом и пятом местах оказались Испания (14%) и Вьетнам (10%) соответственно.

Далее в рейтинге Грузия (9%), Португалия (7%) и Турция (5%).