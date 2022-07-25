Российские туристы подняли флаг страны на вершину Килиманджаро

Российские туристы подняли триколор на вершину Килиманджаро. Взобраться на гору удалось юристу Юрию Гурьеву и актрисе Осман Делибаш.

«Я актриса, блогер, певица. Спортсменка, комсомолка. Мне принадлежит четыре мировых рекорда по выживанию в условиях экстремального холода и один рекорд по альпинизму есть. Очень люблю горы», — рассказала о себе Делибаш.

В копилке у Гурьева тоже оказались рекорды — два по плаванию и один по альпинизму.

«Последнее путешествие и привлекло наше внимание — первые русские спортсмены в сезоне на Килиманджаро. Больше никто не решился. И это был мой самый главный вопрос, а как решиться?» — поделился мужчина.

По словам туристов, танзанийским законодательством запрещено входить на территорию заповедника в одиночку. Путешественники должны заплатить за услуги портеров и гидов. Плюс само восхождение обходится не дешево.

«У нас на двоих ушло примерно 700 тысяч. И вот, с 17 ноября встал такой жирный вопрос: а как, собственно, набрать эту сумму? Мне нужно было работать на семи работах, вот я прям посчитала, что работаю на семи работах, чтобы скопить нужную сумму. Мы оба старались», — отметила Делибаш.

Молодые люди оказались единственными россиянами в группе. По их словам, они чувствовали большую ответственность, так как должны были достойно представить свою страну.

«На горе мы одни русские. И мы единственные, кто принес флаг на вершину. Ни американцы, ни англичане. Никто кроме нас с флагом не шел. И когда мы развернули знамя на вершине, мы на себе поймали взгляды — это были восторженные взгляды», — рассказали ребята.

Они поразили иностранцев еще и тем, что шли без поддерживающих таблеток, которые принимают для борьбы с гипоксией. Препараты не запрещены, но россияне решили идти на собственном ресурсе.