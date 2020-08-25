Российские туристы поделились мнением о поездках в одиночку

По данным «Газеты.ru», из трех тысяч опрощенных 70% рассказали, что не любят поездки в одиночку и предпочитают путешествовать со своим партнером.

62% участников хотя бы однажды путешествовали соло, и 50% их них остались довольны поездкой.

Также 54% опрошенных во время отпуска всегда проводят время с партнером, а 46% рассказали, что во время совместной поездки стараются отдыхать друг от друга.