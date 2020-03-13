13 марта 2020, 16:07
Российские туристы переносят свои отпуска с апреля на май из-за коронавируса
Россияне переносят свои поездки в Европу с апреля на май и более поздние сроки из-за коронавируса — рассказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова. Об этом сообщила НСН.
Осипова уточнила, что «Тунис, Кипр, Доминикана, Куба, Таиланд — популярные направления бронирований, которые сейчас происходят». А вот «Европа популярностью совсем не пользуется».
Все бронирования в европейских странах россияне переносят с апреля на более поздние месяцы, хотя границы Шенгенской зоны пока остаются открытыми.