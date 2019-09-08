Российские туристы оказались не против поездок на беспилотных поездах

Сервис путешествий опросил более тысячи человек. У туристов спрашивали, готовы ли они ездить на поездах, которыми управляет электроника, а не машинист. Оказалось, появление беспилотных поездов одобряют больше половины россиян — 63,6%.

Так, 38,6% путешественников очень хотят протестировать беспилотный поезд, 25% интересна новинка, но они прокатятся в беспилотнике не сразу после запуска. Еще четверть респондентов пока с недоверием относится к такому виду транспорта и не планирует покупать на него билет. А 11,4% граждан категорически отрицательно относятся к техническим новинкам.

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Планируется, что первые поезда «Ласточка», управляемые без машиниста, появятся на МЦК в Москве в 2021 году.

Недавно беспилотную «Ласточку» испытали на полигоне в московской Щербинке. Тогда перед поездом создали нештатную ситуацию: состав автоматически затормозил перед манекеном, который лежал на путях.

Сейчас «Ласточки» ездят не только по МЦК, но и отправляются в Тверь и Нижний Новгород.

Беспилотники уже несколько лет действуют в ОАЭ, Канаде, Японии и Сингапуре. Новейшие беспилотные поезда оснащены камерами, радарами и сканирующими лидарами, которые создают трехмерное изображение окружающего пространства. На крыше каждого состава установлена инфракрасная камера, благодаря которой специалисты оценивают обстановку на путях.