По ее мнению Турция останется самым популярным направлением. Чтобы ситуация изменилась, цены должны вырасти примерно вдвое, сказала Ломидзе.

«Если Турция подорожает в два раза, спрос начнет меняться. Изменение цены на 5-10-15%, как показал опыт прошлого года, не существенен для Турции, и эта страна остается лидирующим направлением в сфере выездного туризма. Соотношение цена-качество даже при условии роста цен получается оптимальным для наших туристов», — заявила она.

По словам Ломидзе, наибольшим спросом Турция пользуется у жителей Центрального ФО, отчасти Приволжского, меньше — Уральского и Северо-Западного федерального округов. В Сибири и на Дальнем Востоке предпочитают Китай и Таиланд. Тем не менее, по количеству российских туристов Турция продолжает лидировать.

«И не вижу никаких предпосылок, что кто-то ее может подвинуть. Египет — может быть, но его так и нет», — добавила Ломидзе.

По предварительным данным АТОР, за прошедший год в Турции побывали шесть миллионов россиян, на втором месте Испания — 1,3 миллиона российских туристов.