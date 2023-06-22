Путешествия 22 июня 2023, 00:40 Российские туристы назвали плюсы и минусы отдыха в Абхазии News.ru: посетившие Абхазию российские туристы рассказали об отдыхе в регионе в 2023 году Pxhere

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Абхазия пользуется большим спросом среди российских туристов. Сейчас страна является одним из самых популярных направлений для бюджетного отпуска у моря. Путешественники поделились своими впечатлениями об отдыхе в республике в 2023 году. Их слова привел News.ru.

Абхазия стала оптимальным вариантом для семейного отдыха для туристки по имени Татьяна. Женщина особенно отметила природные красоты страны. Абхазия, по признанию российской туристки, оставила у нее «незабываемые впечатления».

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Еще один путешественник Сергей счел, что у Абхазии есть несколько преимуществ перед Сочи. В их числе он перечислил хорошее состояние пляжей, вкусную еду, а также низкие цены.

Также россиянин положительно отметил отношение местных жителей к туристам.

Но не все оказались довольны отдыхом в Абхазии. Некоторые туристы отметили, что в республике оставляет желать лучшего качество сервиса. Других же не удовлетворил текущий уровень развития инфраструктуры.

Максимально выгодно в июле можно отдохнуть в России и в Абхазии, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России. А вот минимальная цена тура в Турцию заметно выросла. В нынешнем июле тарифы сопоставимы с уровнем прошлого августа.