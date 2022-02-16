Российские туристы нацелились на зарубежный отдых

Туроператоры заранее рассчитали спрос на российские курорты в этом летнем сезоне и предположили, что туристы предпочтут заграничные направления. О том, как сейчас проходит ранее бронирование, узнал у агентов РБК.

Глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин предположил, что в 2022 году спрос на отдых снизится. Сейчас нет ни роста, ни снижения числа бронирований, если сравнивать с 2021 годом, но к концу сезона их, возможно, станет меньше из-за открытия границ с другими странами.

«Открытие границ не за горами, и туристы, которые вынужденно ездили по России, вернутся в привычные им страны. Наш бизнес-план на 2022 год предполагает снижение потока на 7% и сохранение выручки на уровне 2021 года из-за роста цен на отдых», — сказал Ромашкин.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что номера туристы бронируют в хорошем темпе, но все равно меньше, чем в феврале прошлого года. Прасов также связал это с ожиданием туристов открытия заграничных туров.

В пресс-службе туроператора TUI подтвердили такую же тенденцию, рассудив, что из-за продолжительно закрытых границ в случае отмены ограничений путешественники предпочтут полететь за рубеж.