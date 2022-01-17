Российские туристы массово закупились путевками в Турцию на майские праздники

Россияне решили заранее спланировать свои майские праздники и начали закупаться путевками в теплые страны. Продажи пакетных туров в Турцию подорожали в полтора раза, превзойдя показатели 2019 года до пандемии, рассказали туроператоры газете «Коммерсант».

Сейчас глубина продаж туров в Турцию составляет 2%, а год назад в этот же период она равнялась 0,3%. Весной эксперты предрекают еще больший взлет продаж, потому что в среднем туристы покупают билеты не столь рано — за 25 дней до вылета. При этом до пандемии они делали это раньше — за 40 дней, а в 2021 году — за 18, сказали в агентстве Travelata.ru.

Турция — лидер по количеству желающих отдохнуть из России: 63% бронирований приходится на эту страну. Следом идут Египет (15%) и российские курорты (8%). При этом подорожание турпакетов по сравнению с прошлым годом желающих отдохнуть не отталкивает.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предположил, что столь высокий спрос на Турцию может упасть, если на другие направления снимутся ограничения.